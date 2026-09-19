Главу УИК Астанину, погибшую в результате атаки БПЛА, похоронили
Фото, видео: Telegram/ Балицкий Евгений / BalitskyEV; 5-tv.ru
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Путин подписал указ, в котором наградил женщину орденом Мужества.
Главу участкового избиркома № 394 Елену Астанину, погибшую в результате атаки украинских БПЛА, похоронили. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга 19 сентября.
«Наши коллеги похоронили, написали мне: «Как кремень, не сдаемся, верим в победу, сжали кулаки — и вперед», — сказала Памфилова, добавив, что один из избирательных участков в Запорожской области планируют назвать в честь Астаниной.
Также председатель ЦИК рассказала, что в ходе еще одного удара вражеского беспилотника пострадала глава УИК № 595. В ЦИК пожелали женщине скорейшего выздоровления.
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором посмертно наградил Елену Астанину орденом Мужества. Женщина погибла 15 сентября. Трагедия произошла в поселке Октябрьское в Запорожской области. После произошедшего СК России возбудил уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что один избирательный участок в Краснодарском крае перенесли в резервное помещение после повреждения здания в результате атаки беспилотника.
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