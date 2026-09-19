Инопланетянин и Канье Уэст проголосовали на выборах в Госдуму: как ИИ обманывает избирателей

Фото, видео: © Getty Images/Erika Goldring / Stringer; 5-tv.ru

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Американский рэпер на российском участке смотрелся органично.

Рэпер Канье Уэст, инопланетянин и бегемот пришли голосовать на избирательный участок. Такие примеры опасных дипфейков показала председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.

На представленном видео молодой человек рассказывает, как с помощью искусственного интеллекта за несколько минут создал ролик, в котором на избирательном участке появляются рэпер Канье Уэст, пенсионерка с бегемотом на поводке, Джокер и инопланетянин.

Ролик был показан как пример того, насколько легко с помощью нейросетей создать правдоподобную сцену, которой в действительности не было.

Автор видео объяснил, что таким образом хотел показать опасность подобных публикаций в соцсетях и призвать зрителей проверять информацию, а не доверять любому видеоролику с избирательного участка.

Памфилова, в свою очередь, назвала продемонстрированный материал «виртуальной лажей» и заявила, что использование дипфейков на выборах представляет серьезную угрозу.

По ее словам, ролик наглядно показывает, насколько убедительно может выглядеть сфабрикованное видео.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Россияне выбирают 450 депутатов: 225 — по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. Параллельно проходят другие региональные и муниципальные выборы.

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