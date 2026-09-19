Газета Печат: у Путина есть рецепт победы над Западом

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

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Европейские лидеры сталкиваются с внутренними проблемами из-за поддержки Украины.

Президент России Владимир Путин обладает «рецептом» победы России над Западом. Об этом сообщила сербская газета «Печат».

«То, что у российского президента есть рецепт победы, стало очевидно по выражению его лица, когда он вместе с другими лидерами БРИКС сажал дерево на саммите в Нью-Дели, — из этого корня должен вырасти будущий мир», — говорится в публикации.

Автор материала Боян Билбия считает, что на стороне Москвы играют время и терпение. В публикации отмечается, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, весной 2027 года во Франции состоятся президентские выборы, а в 2029 году в Германии изберут новый состав парламента.

По мнению автора, европейские лидеры, продолжающие поддерживать Украину и наращивать расходы на оборону, одновременно сталкиваются с внутренними политическими проблемами.

В газете «Печат» предположили, что чем больше европейские государства будут вкладывать в украинский конфликт, тем масштабнее могут оказаться политические изменения внутри самих стран. В издании также заявили, что при таком развитии событий Россия сможет добиться политических результатов без прямого военного столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о возможных последствиях размещения европейских военных на Украине. По словам российского президента, ввод войск стран Европы будет означать объявление войны России.

Путин также заявил, что европейские государства подталкиваются руководством ЕС к противостоянию с Россией. При этом глава государства отметил, что Москва не видит оснований для такого конфликта.

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