Матвиенко заявила, что Москву не интересует мнение Запада о выборах в России

Фото, видео: © РИА Новости/Совет Федерации РФ; 5-tv.ru

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В РФ для наблюдения приехало свыше 130 международных комиссий.

Москву не интересует мнение Запада о выборах в России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко после того, как проголосовала на выборах в Госдуму. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Политик выбрала традиционный способ голосования — с помощью бумажного бюллетеня. Валентина Матвиенко пришла на один из избирательных участков Санкт-Петербурга.

Председатель Совета Федерации отметила, что голосование проходит в непростое для России время. Наши недруги, как отметила Матвиенко, делают все возможное, чтобы сорвать и дискредитировать выборы.

«Еще даже не началась выборная кампания в России, а госпожа Каллас и другие разослали по всем странам Евросоюза единую методичку: выборы нелегитимные, непрозрачные и недемократичные <…>. Просто бессовестные люди», — сказала Валентина Матвиенко, отметив, что в Россию на выборы в этом году приехало рекордное количество наблюдателей.

Политик добавила, что международные комиссии будут наблюдать за выборами не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах РФ. Однако Западу это не важно.

«Для нас их мнение понятно. Оно нас не интересует», — подытожила Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в голосовании также приняла участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат тоже использовала традиционный способ. Свой выбор она объяснила желанием сохранить семейную традицию.

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