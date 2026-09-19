Мария Захарова проголосовала на выборах в Госдуму

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Официальный представитель МИД России сохраняет семейные традиции выбором формата участия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы на одном из столичных избирательных участков. Об этом сообщило ТАСС.

Захарова воспользовалась бумажным бюллетенем, объяснив свой выбор желанием сохранить семейную традицию такого формата голосования.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Избиратели выбирают 450 депутатов: 225 мест распределяются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Впервые в выборах федерального парламента участвуют жители Донбасса и Новороссии. В бюллетене представлены 10 политических партий.

Параллельно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов России. Всего в ходе единого дня голосования замещению подлежат около 23 тысяч мандатов.

Ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму. Однако он выбрал дистанционный формат. Глава государства также призвал россиян ответственно подойти к этому делу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.