Московская система ДЭГ всю ночь подвергалась атакам — Памфилова
Памфилова: московская система ДЭГ всю ночь подвергалась атакам
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Это никак не отразилось на голосовании.
Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) всю ночь подвергалась атакам. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе брифинга 19 сентября.
«Всю ночь непрерывно московская система (ДЭГ. — Прим.ред.) подвергалась очень мощной атаке», — отметила Памфилова.
Председатель ЦИК РФ добавила, что масштабная атака на Москву не прекращается ни на минуту. Несмотря на это, ДЭГ проходит в штатном порядке.
«У нас не было зафиксировано ни одной жалобы по поводу электронного дистанционного голосования», — добавила Памфилова.
Председатель ЦИК подчеркнула, что масштабная атака на Москву — это явно скоординированные попытки помешать нормальной работе системы и оказать негативное давление на весь избирательный процесс в столице.
«Все атаки были отбиты. Отбиваются. И я уверена, что будут отбиты», — резюмировала Памфилова, добавив, что все данные избирателей находятся в полной безопасности.
Выборы в Госдуму девятого созыва продлятся до 20 сентября включительно. Россиянам предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.
В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.
Также в ходе брифинга Памфилова рассказала о том, что за все время избирательной кампании СК возбудил 22 уголовных дела. Большая часть из них — ложные сообщения о минировании участков.
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