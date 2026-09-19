Разные фамилии ведут к разводу? Что на самом деле скрывается за выбором женщины

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Супружеские пары, где жена не меняла паспорт после свадьбы, расстаются на 50% чаще.

Супруги с разными фамилиями могут чаще разводиться. Однако сама по себе фамилия вряд ли становится причиной распада семьи. Гораздо большее значение имеют отношения между партнерами, их эмоциональная близость и взаимное уважение. Об этом сексолог и психолог Александра Миллер рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Ранее исследовательский центр Institute for Family Studies сообщил, что пары с разными фамилиями разводятся примерно на 50% чаще, а их браки в среднем распадаются на 30% быстрее.

По мнению Миллер, общая фамилия может иметь психологическое значение для супругов. Она способна восприниматься как символ создания семьи и ощущения себя одной командой.

«Это такой чисто психологический фактор, что это как одна команда становится. И мужчина воспринимает женщину уже своей такой некой частью, что вот он ее выбрал, и они вместе», — объяснила психолог.

При этом специалист считает, что искать прямую связь между фамилией и крепостью брака не стоит. По ее словам, если в отношениях нет уважения, эмоциональной близости и взаимопонимания, различие фамилий может стать лишь одним из дополнительных поводов для конфликтов.

«Когда взаимоотношения не выстроены, нет уважения, нет эмоциональной близости, нет хорошего секса в паре, и там перечислять можно сколько угодно, то тогда, конечно же, уже начинают вылезать вот эти вторичные моменты. Это там фамилия, вот мы на разных фамилиях и так далее», — сказала Миллер.

Почему женщины отказываются от фамилии мужа

Психолог также связала решение женщины менять фамилию после свадьбы с ее отношением к собственной самостоятельности и уже сформировавшейся жизни.

По мнению Миллер, более независимые женщины, у которых есть собственные интересы, карьера и социальная реализация, могут быть менее склонны воспринимать смену фамилии как обязательную часть семейной жизни.

«Женщины, которые более свободные, более эмансипированные, они не особо гонятся за этой фамилией и считают, что не особо она играет большую роль», — отметила специалист.

При этом Миллер подчеркнула, что решение оставить свою фамилию не говорит само по себе об отношении женщины к браку. Гораздо важнее то, какие отношения удалось построить внутри семьи.

Общая фамилия может стать символом единства

По словам психолога, для некоторых супругов общая фамилия действительно имеет эмоциональное значение. Она может восприниматься как знак того, что мужчина и женщина стали одной семьей.

Однако есть и обратная сторона: если человек уже сделал собственную фамилию частью профессиональной идентичности, менять ее после свадьбы может быть неудобно.

«Если мы вступаем в брак, будучи уже такими состоявшимися личностями, допустим, фамилия — это как бренд. То есть уже сложно поменять эту фамилию», — пояснила Миллер.

Особенно это может быть актуально для людей, которые много лет работают под собственной фамилией, создают бизнес, развивают публичный образ или выпускают продукты под своим именем.

В итоге, считает психолог, общая или разная фамилия может иметь символическое значение для конкретной пары, но сама по себе не определяет качество семейных отношений.

«Когда у людей прекрасные отношения, они и друзьями друг другу там приходятся, и шикарными любовниками, и такой опорой друг для друга, то какая-то фамилия может играть роль. Я думаю, что здесь не столь важно», — заключила Миллер.

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