«Легче управлять голосом»: Ая из группы «Город 312» сообщила о прорыве в лечении

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Певица продолжает активно работать с врачами над своим восстановлением после перенесенного в 2023 году обширного инсульта.

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, больше известная как Ая, сообщила о прорыве в лечении после обширного инсульта. Хорошей новостью артистка поделилась в личном блоге.

Певица опробовала на себе новый прибор, который улучшает налаживание нейронных связей головного мозга. На приеме доктор сказал Ае, что заметна позитивная динамика.

«Есть хорошая новость: левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой. Теперь мне легче управлять голосом», — написала Назаренко.

Это значит, что у солистки группы «Город 312» есть все шансы вернуться к прежним вокальным данным. Назаренко также добавила, что она продолжает активно работать с врачами над своим восстановлением. В 2023 году певица перенесла обширный инсульт на фоне коронавирусной инфекции.

Еще певица призналась, что до полного восстановления ей далеко: впереди ее ждет много часов упражнений и тренировок. После того как Ая была вынуждена уйти со сцены, она не забросила творчество. Несмотря на состояние своего здоровья, исполнительница продолжает писать музыку и тексты. Коллеги Назаренко по группе «Город 312» на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио» рассказали корреспонденту 5-tv.ru, что, возможно, Ая в ближайшее время выпустит сольный альбом.

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