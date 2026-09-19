Все решено: Сергей Пенкин наказал похоронить его не в Москве

Певец Сергей Пенкин хочет, чтобы после смерти его похоронили в Пензе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Последним домом артиста станет его малая родина.

Заслуженный артист России Сергей Пенкин хочет, чтобы после смерти его похоронили в Пензе. Об этом артист рассказал в интервью журналисту Антону Привольнову.

Исполнитель также пояснил, почему в качестве последнего пристанища рассматривает не Москву, где прошла большая часть его карьеры, а свою малую родину — Пензу.

«Я там (в Пензе. — Прим.ред.) построил храм в память о маме с папой и хочу (чтобы меня там похоронили. — Прим.ред.). В Пензе я буду один, а в Москве и так артистов много», — сказал певец.

В 2026 Сергей Пенкин отметил 65-летие. Несмотря на возраст, уходить на заслуженный отдых артист не планирует. Он продолжает выступать и устраивать грандиозные концерты.

Кроме того, в беседе с Антоном Привольным Сергей Пенкин признался, что не может представить свою жизнь без сцены. По его мнению, самое страшное, что может произойти с исполнителем — невозможность заниматься любимым делом, петь.

Сергей Пенкин не единственный артист, кто заранее думает, как и где будут проходить его похороны. Прежде экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что давно задумывается о собственном месте на кладбище.

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