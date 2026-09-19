Дочь Киркорова Алла Виктория поставила ему ультиматум: «Никакого шоу-бизнеса»

Фото: Instagram*/fkirkorov

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Красным дорожкам и светским раутам Алла-Виктория предпочла работу в кино: для начала она озвучила персонажа мультфильма.

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория заявила, что не хочет связывать жизнь с шоу-бизнесом. Об этом звездный отец рассказал в эфире «Русского радио». По его словам, девушка ведет блог, однако индустрия развлечений ее не привлекает.

Исполнитель отметил, что предложение попробовать себя в озвучке мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» изменило мнение подростка. Киркорову тоже досталась небольшая роль — Короля банановой эстрады.

«Аллочка у нас блогер. Ей предложили озвучить в мультике про мамонтенка роль, она согласилась. Думал, откажется, она сказала: „Никакого шоу-бизнеса“. Но согласилась, и ей понравилось, и у нее получилось шикарно так», — поделился Киркоров.

Некоторое время Алла-Виктория и ее брат Мартин-Кристин учились в Swiss International Scientific School в Дубае, затем вернулись в Россию. После переезда наследникам пришлось адаптироваться к другим требованиям. Сейчас дети готовятся к экзаменам и занимаются с репетиторами.

«Они вернулись из зарубежной школы. Поняли, что здесь совсем другие правила и по этим правилам надо жить. Школа у нас замечательная. Они отстали по математике в той школе, сейчас уже все наверстали», — рассказал певец.

Мартин активно занимается спортом: раньше увлекался футболом, теперь пробует бокс, а в планах — вольная борьба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» выйдет в Румынии и Вьетнаме одновременно с российским прокатом. Премьера в России состоится 1 октября 2026 года. После проката картина появится на местном телевидении и стримингах.

В центре сюжета — мамонтенок Пушистик, который отправляется искать маму в Африку. Его сопровождает птенец Тупик. Героям предстоит пересечь океан, волны которого скрывают множество опасностей.

Режиссером выступил Александр Войтинский. Персонажей озвучили Вадим Галыгин, Пелагея, NILETTO, Яна Чурикова, Александр Ревва и Филипп Киркоров. История вдохновлена советским мультфильмом «Мама для мамонтенка».

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