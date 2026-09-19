Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в семи городах Китая

Голосование для российских граждан за рубежом организовали в дипломатических пре

Фото: www.globallookpress.com/Jin Liangkuai

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для российских граждан, находящихся в КНР, возможность исполнить гражданский долг организовали с учетом местного производственного календаря.

Голосование для российских граждан за рубежом организовали в дипломатических представительствах страны. Ожидается, что воспользоваться своим избирательным правом в КНР смогут около 2–3 тысяч человек.

Участок № 8165 на территории посольства России в Пекине открылся в 08:00 по местному времени (03:00 по московскому времени). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Помимо столицы, проголосовать можно в российских консульских учреждениях в Гонконге, Гуанчжоу, Ухане, Харбине, Шанхае и Шэньяне. Работа участков продлится до 20:00 по местному времени.

«Все избирательные участки открылись штатно, голосование проходит в спокойной обстановке. Ожидается, что на территории Китая проголосуют около 2–3 тысяч человек», — сообщили ТАСС в российском посольстве в Пекине.

Досрочное голосование в Китае проходит 19 сентября. Основной день выборов приходится на 20 сентября, однако в КНР эта дата является рабочим днем. Именно поэтому российские дипломатические представительства организовали голосование на день раньше.

На выборах президента России в марте 2024 года участки для российских граждан работали в шести городах Китая. Тогда своим правом голоса на территории КНР воспользовались более 4,3 тысячи человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.



