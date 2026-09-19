В сети завирусилось видео с нападавшим на мужчину крабом

Краб с ножом напал на мужчину во Флориде

Фото, видео: Instagram*/bestdad_ceo; 5-tv.ru

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Ракообразного обнаружила собака автора видео.

Необычная встреча произошла во Флориде и попала на видео. Мужчина заметил краба, который двигался в его сторону, держа в клешне предмет, похожий на небольшое лезвие. Ролик быстро разошелся по соцсетям и собрал миллионы просмотров.

Кадрами поделился американец Эдуардо Альварес в своем профиле в Instagram*.

На записи видно, как краб приближается к мужчине. Первой на необычного гостя обратила внимание собака. Хозяин попытался отогнать животное, после чего с трудом отбросил его в сторону.

«Саммер, где ты вообще нашла краба с ножом?» — удивился мужчина, обращаясь к своему питомцу.

По предварительной оценке, на видео мог оказаться синий сухопутный краб. Откуда у ракообразного взялся предмет, напоминающий нож, неизвестно.

Как сообщает New York Post, необычная сцена вызвала большой интерес пользователей. Ролик набрал более 20 миллионов просмотров.

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