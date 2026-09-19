В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную и сладкую хурму

Роспотребнадзор: хурму нужно выбирать по кожуре без пятен и трещин и упругости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В ведомстве также объяснили, как избавиться от терпкости в домашних условиях.

Сезон хурмы начался, и при выборе плодов важно учитывать не только внешний вид, но и особенности разных сортов. Специалисты Роспотребнадзора рассказали «Известиям», как определить спелую хурму и сохранить ее свежей.

Сорта хурмы и их особенности

Хурму принято делить на три группы. Невяжущие сорта дают плоды круглой или слегка приплюснутой формы — самый популярный представитель «королек». Существуют сорта с переменной терпкостью, например шоколадная хурма «зенджи-мару». Вяжущие сорта чаще имеют коническую форму, самый известный из них — японский «хачия». Такие плоды теряют терпкий вкус только при окончательном созревании, становясь мягкими и сладкими.

Как выбрать вкусную хурму

Спелая хурма имеет насыщенный и равномерный окрас: вяжущие сорта становятся ярко-красно-оранжевыми, шоколадная — коричневой. Бледная окраска или зеленоватые пятна говорят о незрелости. Кожура должна быть без повреждений и трещин — тонкие темные полоски у некоторых сортов считаются признаком зрелости, а легкий белый налет является естественным защитным веществом.

Важна и упругость мякоти. Слишком твердый плод недозрелый, слишком мягкий — переспевший. Оптимально, если при нажатии хурма слегка приминается, но возвращает форму. У спелого плода плодоножки сухие и легко отделяются.

Как убрать терпкость

Если купленная хурма вяжет, ее можно оставить дозревать дома — в бумажном пакете или рядом со спелыми яблоками и бананами, которые выделяют этилен. Еще один способ — заморозить плоды: после размораживания вкус становится мягче, а полезные свойства сохраняются.

Спелую хурму лучше хранить при температуре около нуля градусов и высокой влажности — так она сохранится до двух-трех месяцев. Покупать фрукт Роспотребнадзор рекомендует в официальных местах продажи.

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