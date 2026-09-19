Фото: Reuters/Evan Vucci

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Решение американского лидера вызвало быструю реакцию со стороны представителей СМИ и правозащитников.

Американский президент Дональд Трамп вновь сделал резкое заявление. На этот раз он заявил об ограничении доступа в Белый дом для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

В том же посте Трамп назвал перечисленные СМИ «фейковыми новостями», а бывшего президента США Джо Байдена — «жуликом».

«Я с гордостью объявляю, что, начиная с сегодняшнего дня, я запрещаю фейковые новости CNN, MS NOW (которые недавно сменили свое название на MSNBC из-за отсутствия аудитории и доверия к ним!) и Politico (получателям незаконной и смехотворной подписки на 8 миллионов долларов, рекордной за все время, напрямую из правительства Соединенных Штатов под руководством жулика Джо Байдена, чтобы сохранить им „жизнь“)», — написал глава Белого дома.

По словам Трампа, СМИ не должны постоянно распространять вымысел и ложь при освещении деятельности президента, его администрации или ситуации в США.

Ответ журналистов не заставил себя ждать. CNN подчеркнул, что, несмотря на громкое заявление, конкретных практических шагов по его реализации пока не предпринято.

«Если запрет, которым угрожал президент Трамп, будет реализован, это будет незаконным посягательством на это фундаментальное и конституционно защищенное право», — говорится в заявлении телеканала.

Президент Комитета журналистов за свободу прессы Брюс Д. Браун в разговоре с CNN выразил мнение, что подобный запрет был бы неконституционным.

«Пресс-аккредитация — это не награда за лояльность правительству. Свободная, даже враждебная, пресса — это признак силы нашей страны», — сказал CNN Аарон Терр, директор по общественной защите прав в Фонде индивидуальных прав и выражения.

Ряд законодателей-демократов также осудили заявление американского лидера.

«Politico продолжит справедливо освещать этот Белый дом и будущие мероприятия. Мы будем энергично защищать наши права по Первой поправке от любых попыток их ограничить», — говорится в заявлении издания.

Телеканал MS NOW не предоставил прямого комментария по поводу заявления Трампа.

Позднее журналисты попытались расспросить американского лидера о его решении ограничить доступ СМИ. Однако Трамп не ответил на их вопросы конкретно.

«Это очень простой запрет. Я не хочу, чтобы они были у меня в офисе. Я не хочу, чтобы они были здесь. Я бы сказал, что запрет будет действовать настолько, насколько это возможно», — сказал президент.

CNN Business сообщил, что за время пребывания Дональда Трампа на посту президента он неоднократно предпринимал попытки ограничить доступ СМИ к информации из Белого дома.

Во время первого срока Трампа Белый дом аннулировал пресс-аккредитацию тогдашнего главного корреспондента CNN в Белом доме Джима Акосты после спорного обмена мнениями с президентом на пресс-конференции в ноябре 2018 года.

Также стоит отметить, что в 2022 году Трамп подал в суд на телеканал CNN. Глава Белого дома потребовал 475 миллионов долларов компенсации за клевету. В судебном иске отмечалось, что CNN называл Трампа «расистом», «русским лакеем», «мятежником» и «Гитлером».

Ранее 5-tv.ru писал о подписании Трампом закона о санкциях в отношении России.

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