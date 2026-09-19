Вычислен срок, когда медведи перестанут охотиться на людей и уйдут обратно в лес

Частые выходы медведей к людям сократятся в 2027 году

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Специалисты считают, что восстановление кормовой базы изменит ситуацию, которая уже несколько месяцев держит в страхе всю страну.

Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам может улучшиться в 2027 году. Специалисты связывают это с восстановлением кормовой базы и регулированием численности животных. Об этом ТАСС сообщил врио президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко.

По словам специалиста, одной из причин, из-за которых медведи приближаются к людям, становится нехватка естественного корма. В поисках пищи животные могут покидать привычные места обитания и выходить к населенным пунктам.

Ожидается, что восстановление кормовой базы позволит изменить ситуацию. При достаточном количестве естественной пищи медведям будет меньше необходимости приближаться к человеческому жилью.

Еще одним фактором должно стать регулирование численности животных. Эти меры, по оценке Сицко, в совокупности могут привести к снижению количества случаев выхода медведей к людям уже в следующем году.

При этом специалисты рекомендуют сохранять осторожность в районах, где обитают крупные хищники. При встрече с медведем не следует приближаться к животному или пытаться его преследовать.

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