Трамп подписал закон о санкциях в отношении России
Трамп подписал закон о санкциях в отношении России
Фото: Reuters/Evan Vucci
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Документ также продлевает действующие ограничения против Ирана.
Президент США подписал «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма* ». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
«Законопроект <...> разрешает и расширяет действие установленных законом санкций, тарифов и запретов в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций в отношении Ирана», — говорится в публикации.
Ранее данный законопроект одобрила палата представителей Конгресса США. Документ поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159 человек.
Законопроект разработал сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* вместе с десятками других сенаторов. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов.
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