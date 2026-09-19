Ирина Розанова о дебюте сына Анны Михалковой: «Нам нужны молодые мозги!»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Андрей Баков сыграет в новом спектакле «Васса Железнова» театра Никиты Михалкова.

Актриса Ирина Розанова поддержала Андрея Бакова, сына Анны Михалковой, который готовится впервые выйти на театральную сцену. Они сыграют в одной постановке «Васса Железнова» театра Никиты Михалкова. Об этом сообщает «СтарХит».

Розанова призналась, что давно знакома с Баковым и сама стала инициатором его участия в спектакле.

«Мне очень нравится Андрей, я давно с ним знакома. Я была большим инициатором, чтобы собрать семью. Чтоб была и Анна Никитична, и Андрей. Говорю ему: „Все получится“. Ему сложно, потому что там у него великий прадедушка, тут — великий дедушка. Но парень еще покажет!» — рассказала актриса.

В спектакле Розанова исполнит главную роль Вассы. По ее словам, Бакову не стоит рассчитывать на поблажки — работать с ним будут наравне с другими артистами.

«Это мой ребенок. Я сказала всем, чтобы заткнулись, особенно родственники. Зачем нам, взрослым, критиковать? Тем более человека, который только идет на сцену. Андрей лучше нас знает пьесу. Нам нужны молодые мозги! Но и поблажек пусть не ждет, мы будем работать наравне. Конечно, страшно. Но мы рядом», — добавила Розанова.

Для 26-летнего Бакова это будет не первый опыт работы в кино. В 2026 году он дебютировал на экране в сериале «Чурросы» Надежды Михалковой. Позднее в его фильмографии появились проекты «Номинация» и «СидЯдома». В работе над некоторыми из них также участвовали родственники актера.

В основу будущего спектакля «Васса» ляжет первая редакция пьесы Максима Горького. Эта версия произведения редко появляется на театральной сцене.

Премьера постановки запланирована на ноябрь 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ирина Розанова иногда самостоятельно выполняет каскадерские трюки на съемочной площадке.

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