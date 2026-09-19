Проводы с выстрелами: тысячи мигрантов выдворят из Испании

Тысячи мигрантов выдворят из Испании в ближайшее время

Фото: Reuters/Stringer

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В королевство перебралось свыше 72 тысяч человек, 100 погибли, не достигнув цели.

В испанском анклаве Сеута началась масштабная операция по перемещению и выдворению мигрантов, находящихся на территории города. В мероприятиях участвуют сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Reuters.

Во время проведения операции произошли столкновения между мигрантами и полицией. Правоохранители применяли спецсредства, в том числе стреляли в воздух резиновыми пулями. По данным агентства, некоторые мигранты получили удары дубинками.

По официальным оценкам, в Сеуте остаются около десяти тысяч мигрантов. Власти столкнулись с резким увеличением числа прибывающих после того, как люди начали пересекать границу со стороны Марокко по морю и суше.

На распространенных видеозаписях видно, как сотни мигрантов добираются до анклава на надувных кругах. Другие пытаются прорваться через пограничные сооружения.

Еще в конце июля для поддержки правоохранительных органов в регион направили военных. Кроме того, власти оборудовали на территории порта временное жилье, рассчитанное примерно на 1700 человек.

Reuters сообщает, что напряженность сохранялась и в местах временного размещения. Некоторые мигранты, проведшие ночь на пляже в ожидании места в убежище, сначала приветствовали начало организованного перемещения, однако позднее между людьми произошли столкновения из-за ограниченного количества свободных мест.

Ранее 5-tv.ru рассказал о вызванными миграционных кризисом митингами в Мадриде. В начале сентября собравшиеся у стен Конгресса депутатов граждане Испании выдвинули требование властям: защитить границы страны и не допустить повторения массового прорыва в Сеуту.

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