Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в «Новый Херсонес»

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Святыню привезли из зоны СВО, где к ней могли приложиться военнослужащие.

Малый ковчег с мощами святого благоверного великого князя Димитрия Донского торжественно встретили в Свято-Владимирском Херсонесском мужском монастыре в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обитель входит в состав музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Выбор места символичен: Херсонес считается колыбелью русского православия — именно здесь в 988 году принял крещение князь Владимир.

«В город Севастополь ковчег был доставлен из зоны специальной военной операции, где военнослужащие подразделений группировок войск в полевых храмах смогли прикоснуться к мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского и обратиться к нему с молитвой», — пояснили в ведомстве.

В Свято-Владимирском соборе прошел молебен с акафистом, который возглавил епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии. Он назвал доставку святыни символом единения русского народа.

Поклониться святыне пришли военнослужащие ВС РФ, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, а также взрослые и дети. Как рассказал журналистам ТАСС ветеран СВО, освобождавший Мариуполь, и курсант училища Дмитрий, на войне в самые тяжелые моменты многие обращаются к Богу.

«Дмитрий Донской был воином, поэтому он как никто другой понимает военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО», — сказал военнослужащий.

Мощи Дмитрия Донского были обретены в июле во время реставрации Архангельского собора в Москве. Их частицы разложили по нескольким ковчегам, чтобы доставить для поклонения в храмы по всей стране.

В зону СВО ковчег с мощами прибыл 8 сентября. Верующим привезли частицу правой руки князя — той самой, которой он держал меч на Куликовом поле.

Мощи уже доставляли бойцам группировок «Юг», «Север», «Восток» и «Запад».

Ранее 5-tv.ru писал, что к мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя стекаются тысячи паломников. Очередь растянулась до Болотной набережной и в парке «Музеон».

Сотни добровольцев помогают людям с инвалидностью, беременным и семьям с детьми. Льготной очереди нет, помощь оказывают в общем порядке. Время ожидания составляет около шести часов. Доступ к очереди организован через мост между Крымской и Болотной набережными. Мощи доступны с 15 по 19 сентября с 08:00 до 20:00, а 20 сентября — до 14:00.

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