Пости 49% избирателей ЛНР проголосовали в первый день выборов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Первый день голосования в республике завершился без нарушений.

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Луганской Народной Республике по итогам первого дня голосования составила 48,82%. Об этом 18 сентября журналистам сообщила председатель избирательной комиссии региона Марианна Сумская.

«Явка по состоянию на 20:00 мск 18 сентября 2026 года составляет 48,82%», — сказала Сумская. Ее заявление приводит региональная избирательная комиссия во «ВКонтакте».

Первый день голосования в республике официально завершился. По словам Сумской, все избирательные участки на территории региона закончили работу в установленное время.

Ранее 18 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система является максимально открытой и прозрачной, а также способна динамично реагировать на возникающие вызовы.

По словам Памфиловой, Россия готова консультировать другие государства по вопросам организации избирательного процесса, однако не намерена оказывать давление на потенциальных партнеров.

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