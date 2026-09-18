Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

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Особое внимание уделят выявлению нетрезвых автомобилистов.

В предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проведут тотальные рейды на российских дорогах. Об этом сообщили региональные управления ведомства.

Основной целью кампании станет выявление водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Усиленная работа автоинспекторов ожидается в Пензенской, Ивановской и Кировской областях, а также в других регионах страны. Ведомство напомнило о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде.

«Управление транспортным средством в нетрезвом виде ставит под угрозу жизни не только самого водителя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения. Просим граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию», — отметил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

За управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования законодательство предусматривает лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Если водитель нарушит повторно, наступит уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что производители систем фиксации нарушений предложили правительству контролировать водителей с помощью беспилотников. По замыслу, дроны будут следить за безопасностью на всех российских дорогах, однако в первую очередь их планируется применять на самых оживленных и аварийных трассах.

Ключевая задача — фиксация выезда на полосу встречного движения. Такие нарушения относятся к числу самых частых причин аварий со смертельным исходом. Только с начала года в подобных ДТП погибли более 1200 человек.

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