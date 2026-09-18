Путин рекомендовал ульяновцу порадовать жену подарком на сэкономленные деньги

Фото, видео: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Глава государства поздравил супругов с золотой свадьбой и пожелал им здоровья.

Президент России Владимир Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину потратить сэкономленные на ЖКХ средства на подарок супруге. Об этом глава государства заявил 18 сентября в ходе видеоконференции по случаю открытия объектов социальной газификации.

Фомин поделился с президентом, что за три года использования природного газа расходы его семьи сократились более чем на 170 тысяч рублей. Мужчина также выразил благодарность от лица жителей региона за реализацию программы бесплатной газификации.

«На сэкономленные деньги — вы сказали, что с газификацией все меньше расходов семейного бюджета уходит на вопросы ЖКХ — на сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей супруге. — Прим. ред.). Я готов присоединиться к этому тоже», — сказал российский лидер.

Путин отметил вклад Фомина в решение вопросов газификации и передал наилучшие пожелания его супруге. Помимо этого, президент поздравил семью с золотой свадьбой — 50-летием совместной жизни — и пожелал паре крепкого здоровья и благополучия.

В тот же день российский лидер пообещал, что бессрочная программа социальной газификации в регионах страны будет продолжена. По его словам, работа в этом направлении будет вестись в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно сведениям, опубликованным на официальном интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии России, явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу к 20:01 по московскому времени достигла 23,54%.

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