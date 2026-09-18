Путин вручил госнаграды заслуженным работникам ОПК

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля в преддверии Дня оружейника, который отмечается 19 сентября.

День оружейника — профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса, установленный в 2010 году. В этот день чествуют конструкторов, инженеров и рабочих, создающих вооружение и военную технику.

По словам главы государства, оборонно-промышленный комплекс России объединяет свыше пяти тысяч организаций, в которых трудится более 3,5 миллиона человек. Специалисты отрасли вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности государства, создавая современную технику и вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрисе театра и кино Ольге Будиной присвоено почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Звание присуждено Будиной за значительные заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

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