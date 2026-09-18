Крайние меры: в Байкальске ввели комендантский час после нападений медведей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Выходить на улицу запрещено с семи вечера.

Режим повышенной готовности и ограничение передвижения введены в Байкальске Иркутской области из-за участившихся случаев нападения бурых медведей на людей. Об этом сообщила городская администрация.

«Администрация города Байкальска вводит режим повышенной готовности и следующие строгие ограничения», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Согласно новым требованиям, после 19:00 горожанам запрещено находиться на улицах, в парках и лесных массивах.

Полностью закрыт доступ в тайгу и леса — в том числе запрещены выезды на отдаленные участки за грибами, ягодами и другими дикоросами.

Отдельные правила касаются владельцев домашних животных. Выгуливать питомцев разрешено только в светлое время суток и исключительно в пределах городской черты. Прогулки с собаками в лесополосе и на окраинах населенного пункта строго запрещены.

Тем временем в Бурприроднадзоре 17 сентября сообщили, что за прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали 12 медведей, представлявших угрозу для людей. В ведомство поступило 29 обращений о выходе хищников к населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЧС России опубликовало свод рекомендаций для граждан, собирающихся посетить лесные массивы или другие уголки дикой природы. Сотрудники ведомства объяснили, как уменьшить вероятность встречи с медведем и как действовать при прямом контакте с этим хищником.

Если встреча с бурым медведем произошла внезапно, главное правило — сохранять самообладание и не бросаться наутек. Если зверь не заметил человека, нужно неспешно отойти, стараясь не привлекать его внимания.

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