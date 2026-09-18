За рубежом проголосовали более 20,5 тысяч россиян

Фото: © РИА Новости

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Голосование на зарубежных избирательных участках продолжается в рамках первого дня выборов.

Более 20,5 тысяч граждан России проголосовали на выборах депутатов Госдумы за рубежом по состоянию на 18:00 по московскому времени 18 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Голосование на выборах в Госдуму началось 18 сентября. Всего на выборах зарегистрированы 4436 кандидатов. Среди них 389 представителей «Единой России», 329 кандидатов от КПРФ, 295 — от партии «Новые люди» и 234 — от ЛДПР.

В первый день голосования активность избирателей отмечалась и в российских регионах. В Москве за первые полчаса после открытия участков проголосовали более 200 тыс. человек.

В Башкирии жители села Париж обеспечили 100-процентную явку на выборах. К аналогичному результату стремился и житель села Нешкан на Чукотке — ради участия в голосовании он прервал рыбалку и отправился на избирательный участок.

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