«На корову похож»: Иван Янковский показал редкое видео с сыном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/ivanfilippovich; 5-tv.ru

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Олег взял игрушечную машинку, ножницы и пообещал папе весьма необычный образ.

Актер театра и кино Иван Янковский неожиданно показал подписчикам, как проводит время со старшим сыном Олегом. Актер опубликовал несколько домашних видео, на которых пятилетний мальчик превращает папу в клиента собственного барбершопа.

Лица ребенка в кадре нет, зато видно, что к своей новой работе Олег подошел максимально серьезно. Он вооружился игрушечной машинкой, ножницами и другими инструментами и принялся колдовать над папиной прической.

Игрушки при этом жужжали почти как настоящие, так что Янковскому оставалось только спокойно сидеть и довериться юному мастеру.

Сам актер явно не скучал. Иван разговаривал с сыном, подыгрывал ему и комментировал происходящее. В какой-то момент разговор зашел даже о Пи Дидди (рэпере Шоне Комбсе, более известном как P. Diddy. — Прим. ред.).

«Нормально?» — поинтересовался мальчик, оценивая результат своей работы.

«Я так на зверька не похож ни на какого?» — спросил его отец.

«На корову похож. <…> Давайте все сострижем», — уверенно заявил Олег.

«Давайте», — согласился Янковский.

«Это надо быстро стричь, а то как козел будете», — предупредил мальчик.

Подобные домашние видео от Янковского появляются нечасто. Актер и его жена Диана Пожарская стараются не выставлять семейную жизнь напоказ и практически не показывают лица детей.

У супругов двое сыновей. Олег родился летом 2021 года, а 4 июня этого года в семье появился второй ребенок — Давид.

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