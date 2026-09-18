Дошло до косы: в Алуште ревнивица набросилась на женщину с ребенком

Девушка из ревности напала на женщину с ребенком в Алуште

Фото: www.globallookpress.com/ uwe umstätter

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Прохожие пытались остановить драку, но нападавшая продолжала вырываться.

В Алуште девушка набросилась на женщину, которая гуляла с маленьким ребенком. Она схватила пострадавшую за волосы и начала тянуть ее за косу. После произошедшего женщина обратилась в полицию. Об этом сообщили правоохранители Крыма.

Нападение произошло прямо на улице. По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность к молодому человеку. Во время ссоры девушка не хотела отпускать пострадавшую и продолжала хватать ее.

На помощь женщине пришли прохожие. Они попытались оттащить нападавшую и прекратить драку. Однако девушка сопротивлялась и бросалась на людей, которые старались ее удержать.

Во время конфликта пострадавшая просила окружающих помочь ей. На видео с места происшествия также слышно, как нападавшая несколько раз упоминает имя мужчины, из-за которого, предположительно, возникла ссора.

«Я Старку все скажу!»— кричала девушка.

Женщина не стала оставлять произошедшее без внимания и обратилась в полицию. Правоохранители составили административный протокол.

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