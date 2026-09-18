Погибшая после отравления колбасой под Саратовом растила пятерых детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина умерла после госпитализации, один ребенок остается под наблюдением врачей.

Жительница Калининска Саратовской области, которая, предположительно, отравилась после употребления колбасы, воспитывала пятерых детей. Женщина умерла после госпитализации. Об этом сообщила 5-tv.ru ее соседка Вера.

По словам соседки, семья была спокойной и дружной. Дети учились в музыкальной школе, а отец работал в Москве. Старшие дети уже выросли и создали собственные семьи.

«Детки хорошие, учились в музыкальной школе», — рассказала Вера.

Она проживала рядом с семьей около 26 лет. За это время, по словам женщины, соседи ни разу не устраивали скандалов.

В больницу 18 сентября доставили 50-летнюю женщину и троих ее несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Женщина умерла. Из троих детей удалось спасти одного — он остается под наблюдением врачей.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать пищевое отравление. При этом точный источник отравления пока не установлен. Информацию о том, что причиной могла стать именно колбаса, проверяют.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.