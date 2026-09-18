Кровь и рога: почему лоси все чаще становятся причиной страшных ДТП

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За восемь месяцев с начала года в России произошло почти пятьсот аварий связанных с животными, 68 человек погибли.

Встреча с лосем на трассе может закончиться трагедией. Особенно сейчас, когда животные становятся активнее. Почему они выходят прямо на дороги и какую опасность представляют для водителей — в сюжете корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

Реальные кадры — будто из боевика: машина подлетает на окровавленном, безглавом лосе, переворачивается в воздухе и, рассыпаясь искрами, скользит еще несколько метров. За пару минут до этого здесь же разбился еще один автомобиль.

Голова лося вылетела через первое авто, а рога проткнули заднее сиденье. Обе машины практически всмятку, водители и их пассажиры чудом выжили. Участники ДТП рассказали «Известиям», как это было.

За восемь месяцев с начала года в России произошло почти пятьсот ДТП, связанных с животными. 585 человек пострадали, 68 из них погибли. И самые частые виновники смертельных аварий — именно лоси, которые, выходит, кровожаднее медведей, от лап которых погибает около десяти человек в год.

«Он не понимает, кто перед ним, самка, не самка, какой-то другой вид животного. У него просто играют гормоны в это время, и он очень опасен», — сказала главный специалист нацпарка «Таганай» Марина Середа.

Сейчас на дорогах становится ещё опаснее, ведь у оленевых начинается брачный сезон — период гона. Их раздражает практически всё: автомобили тоже могут показаться им красной тряпкой, они чувствуют от них угрозу.

«Самцу, чтобы найти самку, нужно иногда преодолеть под сотни километров. И, конечно, в этот период самец будет многих считать за своих соперников», — сказала начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко.

Просто встретить его в лесу — уже, мягко говоря, неприятная ситуация.

— Вот это уже пожилая лосиха, она небольшого роста — около двух метров. Самки в целом весят меньше, чем самцы, но даже по сравнению с этой достаточно стройной дамой человек кажется очень маленьким.

Почти любой половозрелый самец минимум в два раза больше, чем эта самка. Вот так взрослая особь может выглядеть в сравнении с легковым автомобилем. Весят они около 600 килограммов и ростом достигают трех метров. Влететь в такого гиганта на скорости — смертельно опасно.

«Это длинные ноги, высокий центр массы, высокий центр тела. Но, как правило, ноги подбиваются, и лось вылетает, попадает в салон автомобиля», — сказал руководитель Центра испытаний НАМИ, доктор технических наук Денис Загарин.

Спасти человека не сможет и так называемый «кенгурятник» на авто, форма машины тоже никак не повлияет на безопасность.

«Я должна попытаться объехать его, если увижу на дороге? Если увидите, не надо пытаться объезжать животное. Надо просто остановиться и подождать, чтобы оно само ушло. Не надо его провоцировать, сигналить и так далее», — сказал эксперт по экстремальному вождению.

Единственное, что поможет, — внимательность, но не везде есть знаки, предупреждающие о наличии рогатых.

Даже 40 километров в час — уже небезопасная скорость при столкновении с лосем. А уж если все происходит за городом, и тем более в плохую видимость, то шансов на то, чтобы избежать столкновения, практически не остается.

Вот реальные кадры: на них водитель даже не успевает сориентироваться, прежде чем влетает в уже сбитого лося.

«Выскакивает мохнатый друг. Глаза открываешь — все, уже на крыше. Я в кювете. Колеса оторваны, машина в таком состоянии. Два ребра сломал. Так еще и обрадовали, что придется заплатить за это аж 80 тысяч рублей», — сказал пострадавший в аварии с лосем Андрей Семенов.

После столкновения последствия бывают тяжелыми не только для людей, но и для самих животных. А если лось погибает под колесами, водителю еще предстоит оформить ДТП и решить вопрос с компенсацией ущерба государству.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.