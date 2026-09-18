Как смерть Наташи Рей отразится на рейтинге Макрона: ответ политолога

Фото, видео: Ruptly/Thomas Samson; Архив Александра Дудчака; 5-tv.ru

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Показатели поддержки французского лидера уже находятся на низком уровне.

Смерть французской журналистки Наташи Рей не окажет существенного влияния на рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Александр Дудчак.

Он отметил, что показатели поддержки французского лидера уже находятся на низком уровне. По его словам, политическое будущее Макрона также ограничено невозможностью баллотироваться на новый срок.

«Да там как бы бить уже не по чему. Рейтинги Макрона крайне низкие. Следующий срок ему не светит. Не только из-за популярности, но и из-за того, что в принципе он уже не может избираться», — сказал Дудчак.

Политолог добавил, что Макрон, по его мнению, может запомниться созданными для страны проблемами.

«Уходящий политик, который запомнится созданными проблемами для своего народа. Вряд ли какой-то позитив от него останется», — заявил Александр Дудчак.

Наташа Рей умерла 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием. Она получила известность после публикаций о супруге президента Франции Брижит Макрон.

Ранее 5-tv.ru сообщал о снижении рейтинга Эммануэля Макрона. Согласно новому опросу Ipsos BVA для газеты Tribune Dimanche, деятельность президента Франции положительно оценивают 16% респондентов. Это самый низкий показатель за все время его пребывания на посту главы государства с 2017 года. Негативно работу Макрона оценили 81% участников исследования.

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