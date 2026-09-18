Блохи покусали как минимум 15 детей в детском саду в Раменском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Родители утверждают, что после обработки помещений у воспитанников появились новые жалобы.

В детском саду в поселке совхоза Раменское Московской области у детей обнаружили укусы, которые родители связывают с блохами. По предварительным данным, пострадали как минимум 15 воспитанников. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Первые случаи родители заметили в начале сентября. На коже детей появились характерные следы укусов. После этого в детском саду провели обработку помещений от насекомых.

Однако, по словам одной из родительниц, после дезинфекции у некоторых детей появились отеки глаз и першение в горле. Взрослые считают, что эти симптомы могли быть вызваны химическими средствами, которые использовали во время обработки.

После жалоб родителей в группах начали убирать вещи, где могли находиться насекомые. По их словам, из помещений вынесли и выбросили ковры, паласы и мягкие игрушки.

Родители также провели собрание, чтобы обсудить ситуацию. При этом, как утверждают взрослые, после принятых мер проблема не исчезла.

На момент публикации администрация детского сада и профильные службы официально ситуацию не комментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в детском саду в Обнинске Калужской области обрушилась стена. В результате происшествия пострадали трое детей. Инцидент произошел на веранде дошкольного учреждения.

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