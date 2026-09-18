Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Модель GPT-6 Astra потратила десять часов на расшифровку 82 символов.

Американская нейросеть GPT-6 Astra от OpenAI сумела расшифровать послание солдата Вермахта, отправленное через «Энигму» 10 июля 1941 года. Об этом сообщил разработчик Картер Леффен на своей странице в социальной сети X.

Радиограмма состояла всего из 82 знаков, однако за восемь с половиной десятилетий никто не смог прочесть ее содержание. Леффен загрузил данные в модель и запустил процесс анализа. ИИ действовал нестандартно: он перебирал исторические архивы, искал контекстные зацепки, сопоставлял неопознанные литеры.

Затем машина самостоятельно построила симулятор шифровальной машины и написала программный код для криптоанализа.

Ключевым моментом стало обнаружение другого, уже дешифрованного сообщения, отправленного в тот же день. В нем дважды фигурировало название населенного пункта Розенов. Эта находка позволила подобрать нужные настройки, и оставшиеся символы сложились в связный немецкий текст.

«Пожалуйста, укажите маршрут движения. Я в Розенове, Розенове. Немедленно ответьте по радио», — вот что удалось прочитать.

Весь процесс дешифровки разработчик подробно описал на отдельно созданном сайте. По его словам, на всю работу ушло около десяти часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из ведущих IT-компаний по разработке искусственного интеллекта — Anthropic — сформировался культ нейросети Claude, о чем пишет New York Post. По данным издания, сотрудники поклоняются агенту как божеству, новые работники дают клятвы верности, а глава компании Дарио Амодеи раз в две недели читает проповеди. В соцсетях нашли подтверждения: корпоративную вечеринку организовали как похороны устаревшей версии ИИ-модели под написанную ею же песню с религиозными терминами.

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