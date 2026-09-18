Не только инфекции: врач предупредила об опасности людных мест для младенцев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; Архив Татьяны Романенко; 5-tv.ru

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Иммунная система новорожденного несовершенна, особенно в первые месяцы, когда она только формируется.

Первые месяцы жизни для ребенка являются периодом формирования иммунной системы и адаптации к новой среде, поэтому большое количество контактов и поездки в людные места могут создавать дополнительную нагрузку на организм. Терапевт Татьяна Романенко в беседе с 5-tv.ru рассказала, почему родителям стоит осторожно знакомить новорожденного с окружающим миром.

По ее словам, современные родители чаще ответственно подходят к подготовке к рождению ребенка, однако после появления малыша некоторые, наоборот, либо полностью ограничивают контакты, либо слишком рано включают его во взрослую жизнь.

Специалист отметила, что иммунная система младенца еще несовершенна, особенно в первые месяцы, когда она только формируется. Даже при грудном вскармливании, которое является дополнительной поддержкой для организма, большое количество контактов с людьми может повысить риск заражения инфекциями.

«Общение с большим количеством людей, которых мы рассматриваем как потенциальные источники любых инфекций, но прежде всего вирусных, передающихся воздушно-капельным путем, конечно, это не полезно. <…> Для младенца с несовершенной иммунной системой может привести к возникновению респираторного заболевания», — сказала Романенко.

По словам врача, раннее погружение ребенка в незнакомую обстановку влияет не только на физическое здоровье. Для младенца смена привычной среды и большое количество новых раздражителей становятся стрессом.

Даже если ребенок спит, окружающие звуки, яркий свет и постоянная смена места могут воздействовать на его нервную систему. Романенко подчеркнула, что в первые месяцы важно сформировать стабильный режим сна и питания, поскольку это влияет на дальнейшее развитие малыша.

«Ребенок, если он не голодный, ничего не болит, он ест, спит, ест, спит. Он очень мало, но все равно это на нем оказывает большое влияние, прежде всего на нервную систему. И звуки, и свет, и смена места обитания. Поэтому и физическое здоровье страдает, и психическое», — отметила терапевт.

Специалист добавила, что раньше младенцев старались не показывать широкому кругу людей в первые месяцы жизни, ограничивая контакты только самыми близкими.

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