Человек-паук, под «сикс-севен» и на верблюде: как голосуют на выборах в Госдуму

Фото: Telegram/ Тюменская область.рф / my_tyumen

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Супергерои, рыбаки, молодожены, космонавты — никто не остался равнодушным в этот день.

Голосовать на выборы в Государственну Думу, порой, приходят в самом экзотическом виде. Кто-то исполняет гражданский долг сразу после свадьбы, кто-то — в костюме супергероя, а кто-то добрался до участка прямо с рыбалки. Редакция 5-tv.ru собрала самые яркие случаи.

Слониха Марго проголосовала на участке в Сочи

5-tv.ru

Слониха Марго, артистка Сочинского цирка, стала участницей символической акции на избирательном участке.

Животное привел на выборы дрессировщик и передал ей маркер для голосования, который она держала в хоботе. В день проведения акции слонихе исполнилось 18 лет. Ей также вручили символический сертификат.

Танцы под «сикс-севен» у участка № 67 в Татарстане

Соцсети; 5-tv.ru

В первый день голосования у избирательного участка № 67 в Татарстане собралась необычная компания молодых людей.

Перед открытием дверей они устроили своеобразную акцию: включили музыку и начали танцевать.

На кадрах из социальных сетей видно, как один из участников держит колонку, из которой звучит популярный трек исполнителя Gazan, а молодые люди показывают жест «сикс-севен».

Семья Человека-паука пришла голосовать с Колобком

На одном из избирательных участков Тюмени появилась целая семья в костюмах Человека-паука. Необычный наряд выбрали не ради внимания, а чтобы поднять настроение себе и окружающим.

Особенно выделился самый младший участник семьи — ребенок пришел с игрушкой Колобка, что стало отсылкой к обсуждаемому зрителями противостоянию киногероев.

«На выборы мы пришли всей семьей, чтобы поднять настроение себе и окружающим. А если серьезно, то для нас выборы — это часть нашей жизни. Мы сами принимаем свои решения и хотим, чтобы ребенок тоже видел, что к выборам нужно относиться осознанно и ответственно», — рассказала мать жительница Тюмени.

Ранее в Хабаровске на участок также пришел избиратель в костюме Человека-паука. Кадры с необычным гостем появились в социальных сетях. Осталось загадкой — за кого проголосовал супергерой.

Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради стопроцентной явки

В селе Нешкан на Чукотке до абсолютного показателя на выборах не хватало всего одного голоса. Последним избирателем должен был стать Сергей Утек, который в этот момент находился на рыбалке.

Как рассказали в окружном избиркоме, мужчина узнал, что от его участия зависит результат всего села, и решил вернуться на участок.

«Оказалось, мужчина ушел на рыбалку. Но как только Сергей Петрович узнал, что от него зависит успех всего села, он бросил удочки и прибежал на участок», — сообщили в избиркоме региона.

После этого Нешкан стал вторым населенным пунктом Чукотки после села Нутэпэльмен, где была зафиксирована стопроцентная явка.

Свадьба и выборы в один день

Для некоторых россиян день голосования совпал с важными личными событиями.

В Еврейской автономной области молодожены Никита и Елизавета Шелеповы сразу после ЗАГСа отправились на избирательный участок.

«Сегодня для нас особенный день — мы стали семьей, начинаем строить нашу совместную жизнь и думаем о будущем. Нам здесь жить, работать, растить детей, поэтому для нас важно участвовать в том, что происходит в регионе и стране», — рассказали супруги.

Похожая история произошла в Луганске. Молодожены проголосовали прямо в день свадьбы, воспользовавшись электронным форматом голосования после регистрации брака.

При этом, совмещать свадьбу и выборы они не планировали — дата похода в ЗАГС была выбрана задолго до этого.

Еще одна пара новоиспеченных супругов также отправилась на избирательный участок после росписи в Свердловске ЛНР.

Гусь Федор пришел на выборы в Оренбургской области

Соцсети; 5-tv.ru

Неожиданным гостем избирательного участка № 1483 имени Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог стал четырехмесячный гусь Федор.

Для птицы это был первый «выход в свет». Пернатый гость сразу привлек внимание избирателей и сотрудников участка.

Федор стал одним из самых необычных посетителей выборов и подарил людям немало улыбок.

Хозяин степей заглянул на участок в Оренбуржье

Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области

Еще один необычный участник голосования появился в Адамовском районе Оренбургской области.

На выборы пришел представитель местной природы — орел Адам. В администрации его назвали «хозяином оренбургских степей».

«Свой гражданский долг наш пернатый земляк выполнил с присущим ему достоинством. <…> Продолжаем хранить традиции нашего целинного края и ответственно относимся к активному избирательному праву!» — говорится в посте.

Необычный гость стал объектом внимания избирателей и охотно предоставлял свое надежное крыло другим участникам выборов для фотографий.

Национальный колорит на участках Эвенкии

Соцсети; 5-tv.ru

В Эвенкии Красноярского края молодые представители разных народов пришли на голосование в национальных костюмах.

Яркие наряды стали символом культурного многообразия региона. Участники отметили, что традиции разных народов объединяет общая гражданская ответственность.

«Наша сила — в единстве. И это не просто слова. Мы уважаем культуры и традиции друг друга. Важно, чтобы представители разных народов выразили сегодня свою гражданскую позицию, и голос каждого был услышан», — заявили участники выборов.

Семья из Калмыкии приехала на выборы верхом на верблюдах

Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова

Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок в Калмыкии верхом на бактрианах, чтобы принять участие в голосовании.

Необычный способ добраться до участка выбрали жители республики Леонид Очиргоряев и его семья.

«Почему мы решили приехать сегодня на наших бактрианах? Потому что это наше тотемное животное. Сегодня выборы, поэтому кто, если не мы, будем голосовать за Россию, за наш народ, за Калмыкию», — сказал Леонид Очиргоряев.

Широкая русская душа во Владивостоке

В школе № 26 Владивостока избирателей встречали в национальных костюмах. Жительница города Ирина Зрютина и ее восьмилетняя внучка Алисия пришли на участок в традиционных нарядах, исполнив песню.

Юная участница также показала свои вокальные способности и исполнила композицию «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой.

Так необычным способом бабушка и внучка решили напомнить жителям города о важности участия в выборах.

Космонавты проголосовали с орбиты

Свое обращение к избирателям записали и космонавты с борта Международной космической станции.

Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев напомнили, что участки открылись по всей стране, а жители выбирают представителей законодательной власти на ближайшие годы.

Несмотря на то, что экипаж находится за пределами Земли, космонавты также приняли участие в голосовании — через доверенные лица.

«Сегодня, когда вся страна выбирает свой путь, мы считаем необходимым выполнить наш гражданский долг. Сделайте свой выбор и вы», — заявили космонавты.

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