Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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Экзотическое животное содержали в квартире.

В одной из квартир Приморского района Санкт-Петербурга незаконно содержалась макака. К приезду специалистов владельцы экзотического животного скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ведомстве отметили, что поиски обезьяны продолжаются. О том, кто держал в квартире животное, неизвестно. Чтобы выяснить личности нарушителей, сотрудники Роспотребнадзора обратились в полицию.

Уточняется, что в жилом помещении неустановленные лица держали особь макака-резуса — один из наиболее известных видов мартышковых. Согласно закону Российской Федерации, таких животных в квартирах содержать нельзя. Выясняется, с какой целью нарушители приобрели обезьяну.

Ранее Чертановский суд Москвы заблокировал сайты, где можно было купить диких экзотических животных. На этих платформах любому желающему предлагали купить пятнистых гиен, карликовых мартышек и желтых скорпионов. Держать этих животных дома и использовать в личных целях запрещено.

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