Роспотребнадзор затребовал у Египта данные об отравлении россиян в отелях
Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / CHROMORANGE
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Ведомство также направило запрос в АТОР после сообщений о массовом недомогании туристов в Шарм-эш-Шейхе.
Роспотребнадзор запросил у Минздрава Египта официальные сведения о результатах расследования случаев отравления российских туристов. Об этом ведомство сообщило в своем канале на платформе МАКС.
Поводом стали публикации в СМИ о том, что постояльцы отелей Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract в Шарм-эль-Шейхе столкнулись с диареей и слабостью.
«Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования», — приводит ведомство свои формулировки.
Аналогичный официальный запрос с просьбой предоставить информацию направлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Ранее около 30 гостей египетских отелей пожаловались на смежные симптомы. Предварительно причиной называют неотфильтрованную воду в водопроводе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области трое человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате отравления колбасой. Трагедия произошла в частном доме в Калининске. Предварительно установлено, что члены одной семьи употребили в пищу колбасу, после чего их самочувствие резко ухудшилось. Спасти удалось не всех: девочка восьми лет и мальчик 11 лет скончались, несмотря на усилия врачей. Также погиб один взрослый человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.