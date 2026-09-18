На суше и в небе: как проходит первый день выборов в России

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За их ходом следят 1126 международных экспертов из 133 стран мира.

Информация с участков круглосуточно поступает в ЦИК, за ходом выборов следят наблюдатели, а специалисты отражают кибератаки на избирательную систему. Голосуют и те, кто находится далеко от дома — от военнослужащих до космонавтов на орбите. О том, как проходит голосование в разных уголках страны, расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

На видеостене видно, как широка Россия и насколько часовых поясов она раскинулась. Если на Дальнем Востоке первый день выборов уже завершился, в Сибири и на Урале вторая половина дня, явка там увеличивается. А в центральной части страны, можно сказать, все только начинается.

Вне зависимости от часового пояса, избирательные участки открываются в 8 утра и закрываются в 8 вечера. В 11 регионах выбирают еще и губернаторов, а в 39 — депутатов законодательных собраний.

Первыми бюллетени в урны опустили Камчатка и Дальний Восток.

«Я всегда голосую. Я считаю, это важно и нужно донести до молодого нашего населения, что всегда нужно голосовать», — сказала Олеся.

«Чтобы у руля стояли достойные люди, которые могли отстаивать наши позиции, позиции силы в стране, в мире, чтобы Россия была единая, могучая», — сказал ветеран боевых действий Афганистана, офицер запаса Сергей Березин.

Все данные о явке и ходе голосования круглосуточно поступают в Центральный избирательный комитет.

«Мы побили свой собственный рекорд по международному наблюдению даже по сравнению с выборами президента в 2024 году. Тогда, напомню, наблюдение осуществляли 1115 человек из 129 стран. А ныне к нам приехали наблюдатели, международные эксперты — их 1126, наблюдателей, электоральных экспертов из 133 стран мира», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

В ЦИК наблюдатели в режиме онлайн видят, что происходит на участках. Даже если там ночь и никто не голосует.

Москвичи тоже решили не откладывать на потом. За первые два часа проголосовали 750 тысяч человек.

«Перед работой пришла исполнить свой гражданский долг», — сказала Ольга.

Хотя можно не торопиться. У граждан есть три дня — с 18 по 20 сентября. За тем, как голосуют россияне на участках, следят международные наблюдатели.

«С утра чувствуется активность населения, избирателей, это очень хорошо. И потом мы ознакомились, и у меня такое мнение, что все было организовано очень хорошо, все прозрачно», — сказал бывший депутат парламента Азербайджана Эльшад Мирбашир Оглы.

Эти выборы вообще проходят при беспрецедентных мерах безопасности — как на самих участках, так и в киберпространстве. ЦИК отражает волны хакерских атак.

«Где-то поумнее, где поглупее, но все мерзавцы. Рассылаются угрозы членам избирательной комиссии. Ну, это уроды. Вот уроды. Это степень падения, когда детишкам начинают писать такие мерзости. Все эти уроды будут схвачены за руку», — заявила Памфилова.

В 33 регионах можно проголосовать даже не выходя из дома — дистанционно. Свой выбор сделали даже космонавты на МКС. В самые отдаленные районы прилетают на вертолетах, чтобы каждый голос был учтен.

А в Челябинске голосуют в роддомах.

«Мы появились за день до выборов. Это очень знаковое, запоминающееся событие. Будет ассоциация: рождение ребеночка и также выборы», — сказала Дарья Кузнецова.

Выбрать одну партию из десяти заявленных в бюллетене — процесс, занимающий от силы пять минут, но от каждого голоса зависит состав Государственной Думы IX созыва. Именно депутаты принимают законы, которые формируют внутреннюю и внешнюю политику страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.