Стилист Эльвира Янковская вернула Лерчек два миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По словам адвоката женщины, деньги были переданы Чекалиной еще в июле.

Стилист Эльвира Янковская, обвиняемая по делу о мошенничестве в особо крупном размере, вернула блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, около двух миллионов рублей. О возврате денежных средств изданию Super.ru сообщил адвокат Янковской Борис Асриян.

По его словам, деньги были переданы Чекалиной еще в июле.

«Это было еще в июле», — заявил защитник.

Дело связано с продажей поддельных товаров, которые выдавались за изделия известных люксовых брендов. По версии правоохранительных органов, Янковская представлялась профессиональным стилистом и предлагала Чекалиной приобретать брендированную одежду и аксессуары из-за границы по оптовой цене.

В отношении Эльвиры Янковской возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны семь человек, среди которых Валерия Чекалина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльвира Янковская возместила более четырех миллионов рублей ущерба в рамках расследования.

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