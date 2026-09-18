Стилист Эльвира Янковская вернула Лерчек два миллиона рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По словам адвоката женщины, деньги были переданы Чекалиной еще в июле.
Стилист Эльвира Янковская, обвиняемая по делу о мошенничестве в особо крупном размере, вернула блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, около двух миллионов рублей. О возврате денежных средств изданию Super.ru сообщил адвокат Янковской Борис Асриян.
По его словам, деньги были переданы Чекалиной еще в июле.
«Это было еще в июле», — заявил защитник.
Дело связано с продажей поддельных товаров, которые выдавались за изделия известных люксовых брендов. По версии правоохранительных органов, Янковская представлялась профессиональным стилистом и предлагала Чекалиной приобретать брендированную одежду и аксессуары из-за границы по оптовой цене.
В отношении Эльвиры Янковской возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны семь человек, среди которых Валерия Чекалина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльвира Янковская возместила более четырех миллионов рублей ущерба в рамках расследования.
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