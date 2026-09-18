«Реакция организма на инфекцию»: как себя чувствует в СИЗО блогер Шурыгина

Фото: www.globallookpress.com/ vk.com

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Подруга и бывший продюсер Дианы рассказывала, что блогер якобы заболела ангиной и принимает антибиотики.

Бывший возлюбленный блогера Дианы Шурыгиной Святослав Гусев заявил, что ее состояние в СИЗО не вызывает серьезных опасений, несмотря на сообщения о болезни. Об этом он заявил в беседе с Super.ru.

Ранее подруга и бывший продюсер Шурыгиной Диана Бичарова рассказывала, что блогер якобы тяжело заболела ангиной и принимает антибиотики.

«Ничего такого — обычная простуда. Это же реакция организма на любую инфекцию и простуду. Простыла, там же холодно, но ничего серьезного, в том плане никаких осложнений и подобного. Обычная простуда», — сказал он.

При этом Гусев отметил, что для Шурыгиной болезнь может быть дополнительным риском из-за перенесенных ранее медицинских вмешательств. По его словам, у блогера были различные операции, поэтому ей важно внимательнее относиться к своему здоровью.

«У нее же и грудь сделанная, и виниры, и вагинопластика, и кисту в свое время удаляли <…> Поэтому, конечно, болеть при таком послужном списке не очень хорошо», — отметил Святослав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей блогеру Диане Шурыгиной по делу об обороте порнографических материалов. Девушка будет находится под стражей до 19 октября 2026 года.

По версии следствия, блогер размещала откровенные фото и видео в платных каналах. После избрания меры пресечения доступ к материалам, как сообщалось, продолжил продаваться.

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