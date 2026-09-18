Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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За неделю российские подразделения продолжили продвижение на нескольких направлениях.

Вооруженные силы России за неделю освободили пять населенных пунктов и установили контроль еще над пятью. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

В Харьковской области под контроль российских подразделений перешли населенные пункты Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья. В министерстве также заявили, что попытки прорыва из окружения были пресечены.

Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Веролюбовка в Донецкой Народной Республике.

Военнослужащие группировки войск «Центр» в течение недели, по данным Минобороны, освободили Веселое, а также населенный пункт Золотой Колодезь в ДНР.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Розовку в Запорожской области. Группировка войск «Днепр» улучшила тактическое положение и установила контроль над Новоандреевкой в Запорожской области.

Также Минобороны сообщило о работе средств противовоздушной обороны. В период с 12 по 18 сентября были сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5706 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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