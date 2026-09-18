В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах

Фото: max.ru/Свердловский избирком/public97371689

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Члены участковой избирательной комиссии встретили женщину с теплом и радостью.

Долгожительница Свердловской области, 103-летняя Вера Дубровина, проголосовала на избирательном участке в Кушвинском муниципальном округе. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в канале в мессенджере МАКС.

Жительница пришла на участок № 2093 самостоятельно. Члены участковой избирательной комиссии встретили долгожительницу с теплом и радостью.

«Вера Петровна решила самостоятельно прийти в помещение УИК. Члены участковой избирательной комиссии встретили ее с теплом и радостью», — говорится в сообщении избиркома.

В России стартовали выборы в Государственную Думу IX созыва — голосование проходит в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

Избиратели выбирают 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.

В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени, также доступна возможность дистанционного электронного голосования в ряде субъектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров проголосовал на выборах в Государственную Думу. Министр иностранных дел принял участие в голосовании в электронном формате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.