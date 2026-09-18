Восьмилетний мальчик погиб, подняв взрывоопасный предмет в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Трагедия произошла в поселке Ракитное

В Белгородской области погиб восьмилетний мальчик, подняв с земли взрывоопасный предмет. Об этом 18 сентября сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев у себя в мессенджере МАКС.

Трагедия произошла в поселке Ракитное. По словам чиновника, ребенок обнаружил опасный предмет на территории дома.

«К сожалению, поднял его — боеприпас сдетонировал», — написал Александр Шуваев, добавив, что мальчик от полученных травм скончался.

В связи со случившимся врио губернатора обратился к жителям региона и напомнил им о мерах безопасности. Он отметил, что при обнаружении подозрительных вещей их нельзя трогать. В этом случае надо сначала отойти от потенциально опасного места, а затем вызвать оперативные службы, позвонив, в том числе, по номеру 112.

«Уважаемые жители, объясните еще раз вашим близким, поговорите с детьми», — также написал врио губернатора.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в квартире на севере Москвы в районе Коптево загорелся неизвестный взрывоопасный предмет, который держал в руках 13-летний ребенок. Инцидент произошел в доме на Большой Академической. По предварительным данным, мальчик проводил химические опыты прямо в жилом помещении.

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