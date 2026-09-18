Карл III оскандалился: что ответил Букингемский дворец на обвинения брата принцессы Дианы

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Король в разговоре с родственником упомянул, что после смерти его супруги о ней забудут очень скоро.

Букингемский дворец прокомментировал обвинения графа Чарльза Спенсера в сторону короля Карла III. В новых мемуарах брат принцессы Дианы обвинил зятя в пренебрежении после ее смерти. Об этом сообщила Times.

Представитель Букингемского дворца отметили, что король понимает, как тяжелая утрата может повлиять на восприятие событий спустя много лет.

«Притом, что мы принципиально не комментируем выходящие книги, его величество понимает, что боль от потери сестры может омрачить разум, повлиять на объективность суждений и исказить воспоминания даже спустя годы после такой утраты», — заявил представитель дворца.

В мемуарах «Лебединая песня, Диана моя сестра» Спенсер рассказал, что в 1997 году во время обсуждения похорон сестры между ним и тогдашним принцем Чарльзом произошел телефонный разговор.

По словам графа, он выступал против участия 15-летнего Уильяма и 12-летнего Гарри в похоронной процессии. Однако принц Чарльз настоял на обратном.

«Будьте уверены, мы забудем ее достаточно скоро», — прошипел он в трубку, как утверждает Спенсер.

В книге граф пишет, что воспринял эти слова как проявление пренебрежения к Диане и реакцию на сильное общественное внимание к ее смерти.

Мемуары Чарльза Спенсера посвящены его воспоминаниям о сестре и должны выйти спустя почти 30 лет после гибели Дианы, в конце сентября 2026 года.

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