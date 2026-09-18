Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО

Фото, видео: Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области; 5-tv.ru

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Для семейной пары важно вкладываться в общее будущее.

Молодожены Никита и Елизавета Шелеповы сразу после регистрации брака пришли на избирательный участок и проголосовали в первый день выборов. Об этом сообщил официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области.

Супруги зарегистрировали брак 18 сентября, после чего сразу же отправились на участок. В день свадьбы молодожены решили принять участие в голосовании уже в новом семейном статусе.

Никита и Елизавета познакомились еще во время учебы. Позже они вместе работали в одном из ресторанов Биробиджана. Никита окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема по IT-направлению. Елизавета учится на юриста и работает менеджером в ресторане.

«Сегодня для нас особенный день — мы стали семьей, начинаем строить нашу совместную жизнь и думаем о будущем. Нам здесь жить, работать, растить детей, поэтому для нас важно участвовать в том, что происходит в регионе и стране. Голосование — это возможность каждому выразить свою позицию и сделать собственный выбор. Даже в такой насыщенный день мы решили обязательно найти для этого время», — рассказали Никита и Елизавета Шелеповы.

Молодожены в Луганске также проголосовали на выборах в Государственную думу прямо в день регистрации брака. Однако сделали они это в онлайн-формате. Свой выбор супруги сделали в здании ЗАГСа после торжественной церемонии.

Невеста Ирина рассказала, что дату свадьбы пара выбрала несколько лет назад и тогда не знала, что на этот день придется голосование.

«Ну, мы выбрали эту дату несколько лет тому назад», — рассказала девушка.

По ее словам, объединять свадьбу и голосование специально они не планировали — так совпали обстоятельства.

В первый день голосования все избирательные участки в регионах открылись своевременно. Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений.

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