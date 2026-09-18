Стрельба произошла в школе на юге Филиппин

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Три человека, включая предполагаемого стрелявшего, погибли.

На юге Филиппин произошла стрельба в Национальной средней школе Банга в провинции Южный Котабато. Погибли три человека, в том числе предполагаемый стрелявший, еще восемь получили ранения. Об этом сообщили в Reuters.

Мэр муниципалитета сообщил, что предполагаемым стрелявшим оказался 16-летний ученик школы. По данным властей, он есть среди погибших.

Состояние части пострадавших остается тяжелым. Четверо из восьми раненых находятся в критическом состоянии.

Ранее в министерстве образования Филиппин заявили, что выясняют обстоятельства происшествия вместе с местными властями и правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о стрельбе в школе в Таиланде. Число погибших в результате нападения достигло шести человек. По данным местной полиции, подросток также застрелил своих бабушку и дедушку.

Стрельба произошла в учебном заведении недалеко от Бангкока около 06:30 по московскому времени. Один из пострадавших рассказал, что после первых выстрелов многие не сразу поняли, что случилось. Некоторые приняли звуки за взрывы петард.

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