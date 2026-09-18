Путин наградил народного артиста России Сергея Ролдугина орденом III степени

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Указ о награждении музыканта президент подписал 18 сентября.

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ, художественного руководителя «Дома музыки» в Санкт-Петербурге Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Соответствующий указ глава государства подписал 18 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Ролдугин получил государственную награду за заслуги перед Отечеством и многолетнюю работу.

Сергей Ролдугин — виолончелист, дирижер и педагог. Он родился в 1951 году в Сахалинской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин наградил актрису Александру Ребенок медалью «За заслуги в культуре и искусстве». Артистка Московского Художественного академического театра имени А. П. Чехова известна по ролям в сериалах «Содержанки», «Безопасные связи» и «Кеша должен умереть».

Также ранее сообщалось, что актриса Валерия Ланская получила звание заслуженной артистки Российской Федерации. Она сыграла в фильмах «Рябиновый вальс», «Тариф Новогодний», «Ритмы мечты» и других проектах.

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