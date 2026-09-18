Более 1,3 миллиона избирателей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Заявления на электронное голосование подали свыше четырех миллионов человек.

Более 1,3 миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов Государственной думы. Об этом свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования.

По состоянию на 09:35 мск свой голос через интернет отдали 1 332 353 человека.

Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали более четырех миллионов избирателей.

В Москве утром 18 сентября также открылись избирательные участки. Очное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва продлится три дня — с 18 по 20 сентября включительно.

Участки работают с 08:00 до 20:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала об угрозах, которые поступают членам избиркомов, их родственникам и детям.

По словам Памфиловой, правоохранительные органы займутся установлением авторов таких сообщений. Она подчеркнула, что виновные понесут ответственность.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Сочи временно приостановили работу избирательных участков из-за атаки БПЛА. Находившихся там избирателей, членов комиссий и наблюдателей перевели в укрытия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.