Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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Авторы таких сообщений будут установлены и понесут наказание.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что членам избирательных комиссий, их родственникам и детям поступают угрозы. Об этом глава ЦИК сообщила на брифинге в информационном центре комиссии.
По ее словам, правоохранительные органы установят личности тех, кто распространяет подобные сообщения, а ответственность для них будет неизбежной.
«Также рассылаются обезличенные угрозы организаторам выборов и их семьям. <…> Это степень падения, когда детишкам начинают писать такие мерзости», — сказала Памфилова.
Она привела пример сообщения, которое, по ее словам, получили дети членов избирательных комиссий. В них содержались угрозы в адрес родственников в случае продолжения работы в избиркомах. Памфилова подчеркнула, что авторы таких сообщений будут установлены и понесут наказание.
«Все эти уроды будут схвачены за руку, и я думаю, то наказание, которое они заслуживают, оно будет неизбежно», — заявила глава ЦИК.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что все избирательные участки в России начали работу в штатном режиме. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что сотрудники ЦИК на протяжении открытия участков поддерживали связь с региональными комиссиями.
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