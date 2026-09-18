Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Авторы таких сообщений будут установлены и понесут наказание.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что членам избирательных комиссий, их родственникам и детям поступают угрозы. Об этом глава ЦИК сообщила на брифинге в информационном центре комиссии.

По ее словам, правоохранительные органы установят личности тех, кто распространяет подобные сообщения, а ответственность для них будет неизбежной.

«Также рассылаются обезличенные угрозы организаторам выборов и их семьям. <…> Это степень падения, когда детишкам начинают писать такие мерзости», — сказала Памфилова.

Она привела пример сообщения, которое, по ее словам, получили дети членов избирательных комиссий. В них содержались угрозы в адрес родственников в случае продолжения работы в избиркомах. Памфилова подчеркнула, что авторы таких сообщений будут установлены и понесут наказание.

«Все эти уроды будут схвачены за руку, и я думаю, то наказание, которое они заслуживают, оно будет неизбежно», — заявила глава ЦИК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все избирательные участки в России начали работу в штатном режиме. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что сотрудники ЦИК на протяжении открытия участков поддерживали связь с региональными комиссиями.

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