Супергерои с бюллетенями: Человек-паук и Колобок встретились на выборах в Тюмени

Семья из Тюмени пришла на выборы в костюмах Человека-паука

Фото, видео: Telegram/ Тюменская область.рф / my_tyumen; 5-tv.ru

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Семья решила поднять настроение себе и окружающим.

Семья из Тюмени пришла на избирательный участок в костюмах Человека-паука, а младший член семьи взял с собой игрушку Колобка. Кадры публикует 5-tv.ru.

Очевидцы поделились кадрами с избирательного участка МАОУ СОШ № 65, куда пришла целая «человекопаучья семья». Тюменка рассказала, что таким образом они решили поднять настроение себе и окружающим.

«На выборы мы пришли всей семьей, чтобы поднять настроение себе и окружающим. А если серьезно, то для нас выборы — это часть нашей жизни. Мы сами принимаем свои решения и хотим, чтобы ребенок тоже видел, что к выборам нужно относиться осознанно и ответственно», — рассказала женщина.

Особое внимание привлек самый юный член семьи — он принес игрушку Колобка. Таким образом семья обыграла обсуждаемое зрителями противостояние киногероев в прокате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм «Последний богатырь. Колобок» преодолел отметку в миллиард рублей по сборам в российском прокате. Картина достигла этого показателя, несмотря на скандал вокруг проекта еще до выхода в широкий прокат. Пользователи устроили массовый флешмоб и начали снижать рейтинг фильма из-за переноса неофициальных показов новой части «Человека-паука», которые кинотеатры отложили ради премьеры российского проекта.

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