Театральное ДНК династии Качаловых: в музее МХТ открылась выставка к 125-летию сына великого актера

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вадима Шверубовича нередко называли «духовным магнитом» художественного театра.

Театральная история России — в судьбах одной семьи. В музее МХАТа состоялось открытие уникального проекта «Династия». Он посвящен 125-летию со дня рождения Вадима Шверубовича. Его нередко называли «духовным магнитом» художественного театра.

На выставке представлены редкие архивы, письма и личные вещи, которые раскрывают не только творческий путь мастера, но и настроение целой эпохи. Уникальные экспонаты рассмотрел наш корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Этот голос в начале прошлого века знал каждый театрал Москвы — великий актер МХТ Василий Качалов. Сегодня его архивные записи звучат в стенах дома-музея Станиславского, стирая границы между прошлым и настоящим.

Проект «Династия» посвящен 125-летию со дня рождения Вадима Шверубовича — легендарного создателя постановочной части МХАТа и сына Василия Качалова. Но эта экспозиция шире, чем судьба одного и даже нескольких людей. Это исследование уникального театрального ДНК целого рода, где личная история неотделима от всей современной русской культуры. Литовцева, Шверубович, Бартошевич, Любимовы — все они герои хроники, длиною в век.

«Никогда Вадим Васильевич своих родителей не называл папа и мама. Он всегда называл их Вася и Нина. «Вася, я здоров. Получили ли Вы мои письма? Целую Вас крепко. Ваш Дима», — сказала куратор выставки, заместитель директора музея МХАТ Марфа Бубнова.

Патефон с пластинками, семейные и сценические фотографии, личные письма, театральные костюмы — многие из этих предметов по-новому раскрывают династию, к которой всегда было приковано особое внимание.

Каждый экспонат как пазл дополняет общую картину экспозиции. Среди них выделяется этот медальон Гамлета. Его Василию Качалову подарил Гордон Крэйг. И это несмотря на то, что режиссер не был полностью доволен работой актера, так как считал его «слишком русским».

Для театроведа Бориса Любимова это не просто музейные витрины, а часть жизни, в которой встреча с великой династией превратилась в знакомство с будущими тестем и супругой.

«Мы оба друг на друга не очень внимательно смотрели, потому что я во все глаза смотрел на Вадима Васильевича, который для меня был и героем двух войн, а с другой стороны — автором замечательной книги о Художественном театре», — сказал президент ВТУ им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой истории театра России РАТИ ГИТИС Борис Любимов.

Эту выставку уже назвали семейной и домашней. И такое сравнение неспроста. Интерьеры экспозиции отчасти повторяют знаменитую дачу династии, которая стала домом и для Ольги Любимовой — внучки Вадима Шверубовича.

«Когда умер мой дедушка Вадим Васильевич, я была еще очень маленькая. У меня не сохранились воспоминания. Сохранились только о людях, которые его обожали и постоянно были в этом доме. С особым чувством вспоминаешь Алексея Владимировича Бартошевича, который совсем недавно ушел. И который, конечно, абсолютный герой был бы этой выставки», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

Выставленные архивы буквально пропитаны театральными традициями, которые лежат в основе обучения новых поколений артистов.

«Это не только какие-то экспонаты, фотографии, письма, но даже со студентами мы учились на этих материалах династии Качаловых. И они обучаются и проживают, проигрывают и насыщаются этим важным духом», — сказал директор музея МХАТ, заслуженный артист России Павел Ващилин.

Погрузиться в атмосферу, рассмотреть редкие эскизы и услышать живую историю Московского художественного театра можно в Леонтьевском переулке. Выставка в Доме-музее Станиславского ждет зрителей до 18 октября.

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